رئيس الوزراء العراقي يشرف على تحرير الفلوجة

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، صباح اليوم الخميس، إلى مقر عمليات الفلوجة ليشرفا شخصيا على سير عمليات تحرير المدينة.

وعقد العبادي بعد وصوله للمقر، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية التي تقود عملية تحرير المدينة من أيدي “داعش” والتي أعلن العبادي عن انطلاقها ليلة الأحد على الاثنين.

ودعا الجبوري العبادي إلى التوجيه بمنع أي جهة تحاول النيل من “النصر” عن طريق الترويج لتحويل المعركة إلى “فرصة للتعبئة الطائفية”، مؤكدًا على ضرورة تكرار نهج معركة تحرير مدينة الرطبة في الفلوجة.