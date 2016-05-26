كهرباء ومياه دبي تعلن عن فتح باب التسجيل في «جائزة المستهلك المثالي»

في إطار جهودها لتشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وانسجاماً مع استراتيجيتها لخفض الطلب على الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية عشرة من "جائزة المستهلك المثالي"، التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز المتعاملين من القطاع السكني على تبني سلوكيات الاستهلاك الرشيد للطاقة، وزيادة الوعي بأهمية اتباع ممارسات صديقة للبيئة.

وأعلنت الهيئة أن "جائزة المستهلك المثالي" هذا العام تنقسم إلى فئتين؛ المستهلك المثالي لفئة (الفلل) والمستهلك المثالي لفئة (الشقق). وسيحظى متعاملو الهيئة ممن يحققون أعلى نسبة وفر في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه بجوائز نقدية وشهادات تقدير من الهيئة، حيث سيحصل صاحب أكبر نسبة توفير في كل فئة على الجائزة الكبرى بقيمة 15,000 درهم، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 10,000 درهم، والمركز الثالث على 5,000 درهم، بمجموع جوائز يبلغ 60 ألف درهم. ويشترط للفوز بالجائزة أن يحقق المشاركون نسبة وفر لا تقل عن 15٪ من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، خلال فترة المسابقة من يناير 2016 إلى نهاية ديسمبر 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لترشيد استهلاك الطاقة، في إطار جهودها لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها يمكن تصديره للعالم أجمع، وأن تكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030. وقد عملت الهيئة خلال الأعوام الماضية على تشجيع ومكافأة المستهلكين الذين يحرصون على ترشيد الاستهلاك، حيث تسهم الهيئة من خلال "جائزة المستهلك المثالي" في تعزيز قدرات المشاركين وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

من جهتها قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس بالإنابة لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: "تأتي جائزة "المستهلك المثالي" تعزيزاً للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها في زيادة وعي مختلف فئات المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة لأجيالنا القادمة. وقد شهدت الجائزة في العام الماضي إقبالاً كبيراً من سكان الإمارة، ونجح المشاركون في الجائزة وعددهم 6008 متعامل، في توفير 3 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء، و 29 مليون جالون من المياه، و 1,988 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل نحو 2.4 مليون درهم".

إضافة إلى تحقيق وفر قدره 15% من الاستهلاك، يمكن للمتعاملين الحصول على نقاط إضافية تعزز فرصهم في الفوز وذلك من خلال دفع الفواتير عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي في الوقت المحدد، واستخدام أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية. كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام فرصة إضافية أمام المرشحين لجائزة المستهلك المثالي، للفوز بمبادرة "بيتنا مثالي" والتي تهدف إلى تكريم صاحب أفضل منزل يتمتع بمعايير الأمان، والسلامة العامة، والصحة، والمحافظة على البيئة.

جدير بالذكر أن المشاركة في الجائزة مفتوحة أمام المستهلكين من القطاع السكني في إمارة دبي، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.dewa.gov.ae أو تطبيق الهيئة الذكي. وسيقوم فريق التوعية والترشيد في الهيئة بمتابعة استهلاك المشترك، ومقارنته باستهلاك العام الماضي من الكهرباء والمياه، علماً أن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 31 ديسمبر 2016.