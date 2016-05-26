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النيابة العامة بالسويس تحقق فى حريق أكبر فنادق المحافظة

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النيابة العامة بالسويس تحقق فى حريق أكبر فنادق المحافظة النيابة العامة بالسويس تحقق فى حريق أكبر فنادق المحافظة
قامت النيابة العامة بالسويس بتسليم تقرير معاينة الحماية المدنية وقسم شرطة السويس لحريق فندق الجرين هاوس بالسويس، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة عامل متوفى بالحريق إلى ذويه ليتم دفنه.

وأكد مصدر أمنى، أن التحقيقات والمعاينة أكدت عدم وجود شبهة جنائية بحادث الحريق بالفندق، مؤكدا أن الحريق لم يخرج عن الدور الخامس بالفندق إلى الأدوار الأخرى، وأن موقع الحريق الذى سقط ضحيته عامل بالفندق يدعى رجب محمد هو سكن العاملين بالفندق.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس بنشوب حريق بفندق الجرين هاوس بمدينة بورتوفيق أكبر فنادق المدينة.

وتبين أن الحريق نشب بالدور الخامس بالفندق الذي يقيم به عاملين بالفندق والتي قامت بإخماده قوات الحماية المدنية.


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