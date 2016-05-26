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موافقة مبدئية على إسناد مشروع النظافة بأسوان لشركة خاصة

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موافقة مبدئية على إسناد مشروع النظافة بأسوان لشركة خاصة موافقة مبدئية على إسناد مشروع النظافة بأسوان لشركة خاصة
عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعا مع رئيس مدينة أسوان ومسئولي البيئة والشئون المالية والمكتب الفني وكافة الجهات المعنية، لدراسة العرض المبدئي الذي قدمته إحدى شركات القطاع الخاص والمتخصصة في أعمال النظافة والخدمات البيئية وتدوير المخلفات، ليسند لها إدارة مشروع النظافة على مستوى مدينة أسوان كتجربة مبدئية ونقطة انطلاق تمهيداً لتعميمها بكافة مدن المحافظة، حيث وافق اللواء مجدى حجازى على العرض المقدم من الشركة الخاصة بشكل مبدئى .

وأكد اللواء مجدي حجازي على أن إسناد مشروع النظافة لشركة خاصة سيساهم في زيادة دخل العاملين فى قطاع النظافة ليصل إلى الحد الأدني للأجور، بما يتناسب مع الجهود المبذولة من المحافظة لتحقيق ذلك .

وخلال الاجتماع وجه مجدى حجازى مدير عام البيئة وكافة المسئولين بسرعة إعداد تقرير فني شامل بجميع الملاحظات الفنية والمالية على هذا العرض، لسرعة إرساله للشركة المتقدمة به لوضعه في الاعتبار عند إعداد العرض الفني المفصل عن هذا المشروع وآليه عمله بمختلف أوجهه الفنية والقانونية والمالية .

وقال محافظ أسوان إنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لأخذ موافقته المبدئية على عرض الشركة المتخصصة .


> محافظ أسوان يلتقى رؤساء المدن لمتابعة تطبيق منظومة النظافة

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