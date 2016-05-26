بالفيديو - أمريكا تهزم الإكوادور بهدف وديا

(إفي): تغلب المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره الإكوادوري بهدف نظيف في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا المئوية، التي تقام في الفترة من الثالث وحتى 26 من الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت الأربعاء على ملعب "تويتا" في مدينة فريسكو بولاية تكساس الأمريكية، من خلال دارلينجتون ناجبي (ق88).

وتخوض الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا ضمن المجموعة الأولى بجانب كولومبيا وكوستاريكا وباراجواي، بينما تلعب الإكوادور في المجموعة الثانية مع البرازيل وهايتي وبيرو.

ويستهل منتخب الولايات المتحدة البطولة أمام كولومبيا، أما الإكوادور فتواجه في أولى مبارياتها المنتخب البرازيلي.