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60% من الإسبان واثقون من فوز منتخبهم باليورو

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60% من الإسبان واثقون من فوز منتخبهم باليورو 60% من الإسبان واثقون من فوز منتخبهم باليورو

(إفي): كشف استطلاع رأي أن 60% من الإسبان يعتقدون أن منتخب بلادهم سيفوز بيورو 2016 التي تقام في فرنسا، للمرة الثالثة على التوالي بعد أن سبق لـ(لا روخا) الفوز بنسختي البطولة السابقتين في 2008 و2012 على حساب منتخبي ألمانيا وإيطاليا، على الترتيب.

وأظهر تقرير أجرته شركة (كوكا-كولا) قبل انطلاق البطولة التي يخوضها أبناء المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي بطموح تحقيق إنجاز جديد على المستوى القاري.

واعتبر 60% من المشاركين في الاستطلاع أن الإسباني سيرفع كأس يورو 2016 ، وأن المرشحين الآخرين للفوز بالبطولة هم منتخبات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

كما يكشف التقرير أن "92% من الإسبان على الأقل أكدوا أنهم سيتابعون مباريات هذه البطولة"، وكذلك الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه اللعبة في إسبانيا حيث أن "84% على الأقل يشجعون فريقا ما".

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