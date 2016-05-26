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كلينسمان: كوبا أمريكا أقوى من اليورو

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كلينسمان: كوبا أمريكا أقوى من اليورو كلينسمان: كوبا أمريكا أقوى من اليورو

(إفي): قال الألماني يورجن كلينسمان مدرب منتخب الولايات المتحدة إن بطولة كوبا أمريكا تفوق في مستواها بطولة كأس أمم أوروبا، مضيفا أن البطولة التي ستقام بفرنسا في الفترة بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين، تفقد قوتها بوجود 24 منتخبا.

وتابع "إذا عقدنا مقارنة بين كوبا أمريكا الحالية بـ16 منتخبا والمنتخبات الـ24 في اليورو، اعتقد أن كوبا أمريكا أفضل من اليورو. هناك مستوى أعلى في المنافسة. يبدو لي أن 24 منتخبا يفقدون البطولة مستواها".

كما أبدى كلينسمان (51 عاما) سعادته بدعوة منتخب الولايات المتحدة للبطولة وخمسة منتخبات أخرى من الكونكاكاف، وأن هذا يضيف الكثير إلى البطولة لأنها فرق "جيدة للغاية"، في إشارة إلى منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وبنما وجامايكا وهايتي.

وأضاف "المستويات في أوروبا متباينة، بعكس هنا. أرى أن كوبا أمريكا تكتسب المزيد مع منتخبات الكونكاكاف الستة. إنهم جيدون وأقوياء للغاية. وبالتأكيد منتخبات أمريكا الجنوبية، معظمها قوية".

بالمثل، كشف كلينسمان، الذي شارك مع منتخب ألمانيا في الفوز بيورو 1996، أن إقامة كوبا أمريكا على الأراضي الأمريكية يمنح لاعبيه دافعا كبيرا للفوز بها خاصة وأنها البطولة الأهم التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ مونديال 1994.

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