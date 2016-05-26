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#نهائي_الأبطال - فاسكيز: سنفوز بدوري الأبطال إذا كنا في مستوانا

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#نهائي_الأبطال - فاسكيز: سنفوز بدوري الأبطال إذا كنا في مستوانا #نهائي_الأبطال - فاسكيز: سنفوز بدوري الأبطال إذا كنا في مستوانا

(إفي): أعرب لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني عن تفائله قبل نهائي دوري الأبطال الأوروبي السبت المقبل في ميلانو بإيطاليا أمام أتليتكو مدريد، معترفا بأنه إذا قدم الفريق الملكي مستواه المعتاد فسيرفع كأس البطولة للمرة الـ11 في تاريخه.

وقال فاسكيز:"يجب أن نقدم مباراة متكاملة ونستغل الفرص التي تسنح لنا. هم جيدون للغاية في الجوانب الدفاعية لكننا نعرف ذلك بالفعل، ولو كنا في مستوانا، سنفوز. هناك رغبة كبيرة في قدوم اللقاء، نستعد له بسعادة وأمل ورغبة في الفوز".

ويحاول اللاعب عزل نفسه عن ضغط لعب النهائي، مؤكدا أنه لا يفعل شيئا مختلفا عن الأيام السابقة لأي مباراة في الموسم. موضحا "حينما تفكر بشكل أقل في أهمية المباراة، ستشعر بقدر أقل من الضغط".

كما أشاد فاسكيز بمدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان حيث أكد "التدرب معه أمر ممتع. نراه اللاعب العظيم والذي يمكن أن نتعلم منه يوما بعد يوم. كما أنه مدرب عصري لأن معظم التدريبات بالكرة. نلاحظ أنه يعلم ما الذي يروق للاعب ويرغب في أن يستمتع مثلما فعل هو".

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