غلق مركز الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب بسبب «دروس خصوصية»

صرح الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9905) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائى؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.

قام مأموري الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بغلق مركز “الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب”؛ لمخالفتها القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

> وأوضح الهلالي، أنه تلاحظ أثناء مرور السادة مأمورى الضبط القضائى على مركز “الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب” بمحافظة الشرقية، أنها تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، ومخالفتها لأحكام القانون.