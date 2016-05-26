أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غلق مركز الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب بسبب «دروس خصوصية»

Google+ Print
غلق مركز الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب بسبب «دروس خصوصية» غلق مركز الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب بسبب «دروس خصوصية»

الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (أرشيفية)

صرح الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9905) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائى؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.

 

قام مأموري الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بغلق مركز “الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب”؛ لمخالفتها القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
> وأوضح الهلالي، أنه تلاحظ أثناء مرور السادة مأمورى الضبط القضائى على مركز “الأكاديمية الكندية للبرمجيات والتدريب” بمحافظة الشرقية، أنها تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، ومخالفتها لأحكام القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا