ضبط مدير أوقاف إدفا وأحد الموظفين لاستيلائهم على المال العام بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج، اليوم، من ضبط مدير إدارة أوقاف إدفا، وأحد الموظفين لقيامهم بالتزوير وإستيلائهم على المال العام المتمثل في رواتب عامي 2013 و 2014.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه مفادها قيام عارف على رضوان ريان 48 سنة مدير إدارة أوقاف إدفا- دائرة مركز سوهاج ويقيم بذات الناحية بقيامة بإستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير بقصد تسهيل الإستيلاء على المال العام.

وبإجراء التحريات السرية حـول ما ورد من معلومات تبين قيام المتحري عنة بالإشـتراك مـع أكرامي أحمد السيد شندي 33 سنة موظف بإدارة الأوقاف المشار إليها بالتزوير بدفتر الحضور والأنصراف، لـ”عادل على رضوان ريان” شقيق المتهم الأول وتسهيل إستيلائه على المال العام المتمثل في رواتب عامي 2013 و 2014.

وتبين من التحريات تواجد عادل على رضوان ريان بدولة الكويت خلال تلك الفترة، وبمخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المذكور أفادت بأنه غادر البلاد عام 2013م حتى عام 2015م.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط دفتر الحضور والإنصراف الخاص بإدارة أوقاف إدفا وإستمارات صرف الرواتب الشهرية وكل من المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بما نسب إليهما من إتهامات

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3442 إداري مركز سوهاج لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.