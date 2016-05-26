أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط مدير أوقاف إدفا وأحد الموظفين لاستيلائهم على المال العام بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط مدير أوقاف إدفا وأحد الموظفين لاستيلائهم على المال العام بسوهاج‎ ضبط مدير أوقاف إدفا وأحد الموظفين لاستيلائهم على المال العام بسوهاج‎

مديرية امن سوهاج

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج، اليوم، من ضبط مدير إدارة أوقاف إدفا، وأحد الموظفين لقيامهم بالتزوير وإستيلائهم على المال العام المتمثل في رواتب عامي 2013 و 2014.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه مفادها قيام عارف على رضوان ريان 48 سنة مدير إدارة أوقاف إدفا-  دائرة مركز سوهاج ويقيم بذات الناحية بقيامة بإستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير  بقصد تسهيل الإستيلاء على المال العام.

وبإجراء التحريات السرية حـول ما ورد من معلومات تبين قيام المتحري عنة بالإشـتراك مـع أكرامي أحمد السيد شندي 33 سنة موظف بإدارة الأوقاف المشار إليها بالتزوير بدفتر الحضور والأنصراف، لـ”عادل على رضوان ريان” شقيق المتهم الأول وتسهيل إستيلائه على المال العام المتمثل في رواتب عامي 2013 و 2014.

وتبين من التحريات تواجد عادل على رضوان ريان بدولة الكويت خلال تلك الفترة، وبمخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المذكور أفادت بأنه غادر البلاد عام 2013م حتى عام 2015م.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط دفتر الحضور والإنصراف الخاص بإدارة أوقاف إدفا وإستمارات صرف الرواتب الشهرية وكل من المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بما نسب إليهما من إتهامات

تحرر عن ذلك المحضر رقم  3442 إداري مركز سوهاج لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا