طفل يقتل زميله 10 سنوات بسبب الخلاف على تعليق زينة رمضان

مراسل «ONA»:

استقبل مستشفى طهطا العام، شمال محافظة سوهاج، اليوم الخميس، طفلًا فى العاشرة من العمر جثة هامدة، عقب إصابته بجرح نافذ بالبطن على إثر قيام زميله بطعنه بسكين بسبب الخلاف على تعليق زينة رمضان بالشارع.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد بوفاة طفل عقب إصابته بطعنة نافذة بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد حلمى حليم، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بوفاة الطفل أحمد محمد حسن أحمد “10 سنوات”، ويقيم بناحية نزه الهيش دائرة المركز مصاباً بجرح نافذ بالبطن وتوفى عقب ذلك.

وبسؤال عم المتوفى مصطفى حسن أحمد بدر، 35 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم حمدى صديق يوسف صديق، 15 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدى على نجل شقيقه بالضرب بسلاح أبيض “سكين”، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلاف على تعليق زينة رمضان بالشارع، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1478 إدارى المركز لسنة 2016، وجارٍ العرض على النيابة العامة.