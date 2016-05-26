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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية

طقس الخميس يميل نحو الإنخفاض والقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد.

 

وبالنسبة لحركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والبحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية في البحرين شمالية غربية.

 

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