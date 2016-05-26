أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

رجل في دعوة زنا.. "شوفت أفلام زوجتي الإباحية وقالتلي ده قبل الجواز"

Google+ Print
رجل في دعوة زنا.. "شوفت أفلام زوجتي الإباحية وقالتلي ده قبل الجواز" رجل في دعوة زنا.. "شوفت أفلام زوجتي الإباحية وقالتلي ده قبل الجواز"

قص "معتز" فى تصريحات صحفية قصته قائلا: "تعرفت على زوجتى عن طريق أحد معارفى، ولم أرَ منها إلا حسن الخلق والسمعة الطيبة، وبعد فترة طلبت منها الزواج، وبالفعل تزوجنا، ولمدة عام كامل كانت مثالًا للزوجة الصالحة، ولكن جاء الوقت واكتشفت الحقيقة التى أصابتنى بصدمة فى زوجتى التى حملت اسمى، حيث قابلت صديقًا لى والذى فرح كثيرًا لعلمه بأنى تزوجت، لكن عندما رأى زوجتى أصيب بصدمة، وقال لى إنها ووالدتها ووالدها مسجلون فى قضايا آداب، لكنى لم أصدقه حتى رأيت بعينى أفلامًا إباحية تظهر فيها زوجتى فى أوضاع مخلة".

وأضاف: "كنت فى حالة يُرثى لها، ولم أتخيل أن اكتشف ذلك بعد زواج دام لعام كامل، فدفعنى ذلك للبحث عن حقيقتها، واكتشفت أن هروب عائلتها من الشرقية إلى القاهرة كان خوفًا من الفضائح، بعد القبض عليهم فى قضية دعارة، وبعدها واجهت زوجتى بتلك الحقائق، ولم تستطع الإنكار، وقالت لى إنها فعلت ذلك فى الماضى قبل الزواج، وإنها تابت إلى الله وبدأت حياة جديدة معى، وطلبت منى أن أسامحها، ولكنى لم أستطع وتوجهت لمحكمة الأسرة لأقيم دعوى زنا التى حملت رقم 7658 لسنة 2016".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس

3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس

بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط

بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط

تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد

تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية