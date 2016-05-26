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تدشين حملة التبرع لبناء مستشفى "حياة" للأورام بشمال سيناء أول يونيو

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تدشين حملة التبرع لبناء مستشفى "حياة" للأورام بشمال سيناء أول يونيو تدشين حملة التبرع لبناء مستشفى "حياة" للأورام بشمال سيناء أول يونيو
التقى محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، مساء أمس، الأربعاء، وفدا من مؤسسة "حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بسيناء"، المنوط بها إنشاء مستشفى "حياة" للأورام بالمحافظة، وذلك لبحث دور المؤسسة فى إقامة المشروعات الإنسانية وعلى رأسها مستشفى للأورام، وللاتفاق حول الموعد لتدشين حملة التبرع لبناء المستشفى داخل المحافظة.

وقد وافق المحافظ على تحديد يوم 1 يونيو المقبل كموعد لبدء فعاليات حفل تدشين حملة التبرع لبناء المستشفى، حيث يقام الحفل فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، على أن يقام فى اليوم التالى فى مدينة بئر العبد تحت رعاية المحافظ.

وترأس وفد مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية اللواء مدحت لبيب رئيس لجنة المشروعات بالمؤسسة، وضم الوفد كلا من: سوسن حجاب رئيس لجنة المرأة، حجاج فايز الصعيدى، والدكتور عبد الكريم الشاعر أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

ومن جانبه، قال لبيب إنه تم خلال اللقاء استعراض ما قامت به المؤسسة خلال مؤتمر إعلان رقم الحساب البنكى للتبرع الذى تم تنظيمه فى القاهرة بحضور عدد من رجال الأعمال ورموز سيناء، وزيارات تبادل التعاون والشراكة لمؤسسات مجتمعية بينها مؤسسة الخير ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة.

وأشار إلى أن المحافظ أكد على تعاونه وكل أعضاء الجهاز التنفيذى حتى يرى المشروع النور من خلال الدعم اللازم، وأنه سيكون أول الداعمين والمتبرعين لأول مبادرة مجتمعية من نوعها لبناء منشأة صحية خدمية خيرية تخدم مرضى السرطان فى سيناء ومحافظات الجوار، وأنه سيتم على الفور اتخاذ إجراءات إنهاء التراخيص والموافقات الإدارية اللازمة الخاصة بالمحافظة فى هذا الجانب.


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