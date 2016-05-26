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اليوم.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية»

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اليوم.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية» اليوم.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية»

أرشيفية

تنظراليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهما منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية.

وتشمل التهم أيضا إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار “TNT”.

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