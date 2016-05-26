اليوم.. شيخ الأزهر يلتقى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى

يلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، جيرار لارشيه، وذلك لبحث أوجه التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وكان قد استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضى، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذى أكد خلال اللقاء، أن العلاقات بين مصر وفرنسا قديمة ومتنوعة، موضحا أن الأزهر الشريف يقدر مواقف فرنسا فى دعم القضية الفلسطينية، كما يقدر مواقف الرئيس الفرنسى فى التفرقة دائما بين الإسلام كدين سلام وبين الإرهاب.

وفد رابطة العالم الإسلامى يتوجه إلى فرنسا وسويسرا لإطلاق فعاليات ضد الإرهاب

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