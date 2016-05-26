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ضبط عاطل يروج العملات الأجنبية وبحوزته 6 آلاف دولار بالمنوفية

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ضبط عاطل يروج العملات الأجنبية وبحوزته 6 آلاف دولار بالمنوفية ضبط عاطل يروج العملات الأجنبية وبحوزته 6 آلاف دولار بالمنوفية
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل يروج للعملات الأجنبية، فى السوق السوداء وبحوزته عملات "دولار وريال سعودى"، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء، بورود معلومات أكدتها التحريات لقسم مباحث الأموال العامة تفيد اتجار "أحمد.ا.ن"، بدائرة مركز شرطة الشهداء، فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 2003، وتشغيل منزله فى إتمام الصفقات مع عملائه، وذلك لهدف الإضرار بالبلاد والاقتصاد المصرى.

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد شوقى رئيس قسم مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم أثناء تعامله بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية المشروعة، وبتفتيش منزله عثر على مبلغ مائة وتسعة عشر ألف جنيه مصرى، و6 آلاف و879 دولارا أمريكيا، وألفين وثلاثمائة ريـال سعودى، وسلاح نارى عبارة عن "طبنجة" عيار 9 ملى ماركة حلوان بدون ترخيص.

كما تم ضبط مواطنيْن أثناء تعاملهما مع المتهم وقيامهما بتغيير عملات منه، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ ألف دولار أمريكى، وبحوزة الثانى 2033 دولارا أمريكيا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وحيازة المبالغ المالية التى تم ضبطها بحوزة كليهما.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم6541 جنح مركز الشهداء وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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