كلية العلوم والآداب برنية تحتفي بتخريج 220 طالباً وطالبة

احتفت كلية العلوم والاداب بمحافظة رنية التابعة لفرع جامعة الطائف بتخريج 220 طالباً و طالبة تمثل الدفعة الخامسة من طلبة الكلية بالمحافظة في مختلف التخصصات منذ تأسيسها في رنية.

وقد اقيم الاحتفال بقاعة المركز الحضاري بالمحافظة بحضور محافظ رنية عبدالله بن محمد العثيمين، ومسؤولي المحافظة من مدنيين وعسكريين ومنسوبي جامعة الطائف وفروعها.

وقد بدأ الحفل بالقران الكريم، ثم كلمة لعميد كلية العلوم الآداب برنية د. محمد السبيعي قال فيها إن الكلية عزمه على الاستمرار في هذا الفرح السنوي الذي يعمل على تقوية الأواصر بين الكلية وخريجيها الذين تفخر بهم، وهم بدورهم مثل مشرف يُحتذى به، فقد تبوأ الكثير منهم مواقع مرموقة في الحكومة والقطاع الخاص، منوهاً بدورهم في دعمهم لكليتهم وتواصلهم معها.

وأضاف السبيعي ان الكلية يدرس بها اكثر من 2000 طالب وطالبة وبها اكثر من 120 عضو هيئة تدريس وقد حقق الفرع برنية نجاحات على مستوى جامعة الطائف وفروعها في الانجازات العلمية والمسابقات العلمية والرياضية وتحقيق المراكز الاولى، معلناً ان طلاب رنية سوف يدرسون العام المقبل بمبنى الفرع الجديد.

بعد ذلك بدأت مسيرة الخريجين، وتوالت فقرات الحفل وتم استعراض انجازات الجامعة برنية في عرض مرئي، ثم ألقى محافظ رنية عبدالله العثيمين كلمة شكر فيها القائمين على الكلية على ما يبذلونه في تخريج هذه الكوكبة لميدان العمل والشرف وماحققته الكلية من تطور ونجاحات، تلا ذلك كلمة د. محمد الفارس عضو هيئة التدريس وعميد الكلية سابقا، عقب ذلك قدم محافظ رنية العثيمين وعميد الكلية د. الدخيل المشرف على فرع الجامعة، الشهادات، والدروع، والهدايا التذكارية، للطلاب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي الجامعة والجهات المشاركة في الحفل.