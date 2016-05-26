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دفاع متهمى عرب غنيم: سنطعن على الحكم عقب صدور الحيثيات

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دفاع متهمى عرب غنيم: سنطعن على الحكم عقب صدور الحيثيات دفاع متهمى عرب غنيم: سنطعن على الحكم عقب صدور الحيثيات
قال مسعد الحماقى دفاع بعض المتهمين فى "أحداث عرب غنيم"، والمحكوم عليهم بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عاما، من محكمة جنايات القاهرة، أنه ينتظر الحصول على صورة من حيثيات الحكم للطعن عليه، أمام محكمة النقض.

وأضاف مسعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فريق الدفاع عن المتهمين سيقدم مذكرة للطعن على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قد قضت فى 23 من الشهر الجارى بالسجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين، وكما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 11 متهما، والسجن 3 سنوات لمتهمين، لاتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.


>- جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين بـ"أحداث عرب غنيم"

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