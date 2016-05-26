الخارجية الروسية: 5 انتهاكات للتهدئة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن رصدها 5 خروقات لنظام وقف الأعمال القتالية، وقعت جميعها فى محافظة حلب، خلال الساعات الـ24 الماضية فى سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية أمس الأربعاء، عن الوزارة تأكيدها، فى بيان، أن مسلحى فصائل تابعة لتنظيم "جيش الإسلام" قصفوا بقذائف الهاون وأسلحة خفيفة أحياء الأسد والزهراء والخالدية بمدينة حلب فى سوريا.

وأضاف البيان أن نظام التهدئة، السارى منذ 24 مايو الجاري، لا يزال متواصلا فى محافظة الغوطة الشرقية ومدينة داريا بريف دمشق.

وأعلن مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية لتنسيق المصالحة فى سوريا أن مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى استهدفوا براجمات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون مخيم حندرات للنازحين ومطار النيرب وأحياء صلاح الدين والشيخ مقصود فى مدينة حلب.

وفى محافظة إدلب، قصف عناصر "جبهة النصرة" قرية الفوعة كما تعرضت بلدات حاكور التحتانى وتلة رشا وتل حدادة بريف اللاذقية للقصف.

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