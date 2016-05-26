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محامى فرقة أطفال الشوارع يستأنف على قرار حبسهم اليوم

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محامى فرقة أطفال الشوارع يستأنف على قرار حبسهم اليوم محامى فرقة أطفال الشوارع يستأنف على قرار حبسهم اليوم
أكد محمد نصر، دفاع متهمى فرقة أطفال الشوارع، بأنه سيتقدم باستئناف اليوم الخميس على قرار النيابة بتجديد حبسهم 15 يوما، على ذمة التحقيق بتهمة نشر فيديوهات مسيئة والسعى لقلب نظام الحكم.

وأكد دفاع المتهمين لـ"اليوم السابع" أن الاستئناف على القرار سيستند إلى أحد أعضاء الفرقة المتهمين وهو محمد جبر، حيث يجب إخلاء سبيله ليتمكن من أداء الامتحانات فى موعدها المقرر.


>- تجديد حبس فرقة أطفال الشوارع 15 يوما لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة

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