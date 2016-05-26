عفيف: جموع من المواطنين تشيع رجلي الأمن المغيري والغبيوي

مواطنون يشيعون رجلي الأمن

شيعت جموع من المواطنين في محافظة عفيف رجلي الأمن اللذين لقيا حتفهما أثناء عملهما وهما الرقيب مجدي المغيري والعريف عبدالاله الغبيوي رحمهما الله بعد أن أديت عليهما صلاة الميت بجامع الامير سلطان وكان في مقدمة المصلين محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين ومدير شرطة عفيف ورؤساء الدوائر الحكومية وقيادات أمنية.

ووصل إلى المحافظة العقيد بدر الخيال مدير دوريات أمن المحافظات وفور وصوله المحافظ توجه إلى ذوي الشهيدين وقدم واجب العزاء ونقل تعازي أمير منطقة الرياض ومدير شرطة منطقة الرياض لهم في الفقيدين ومن ثم توجه العقيد الخيال الى مقر العزاء الذي إقامه منسوبو الدوريات الأمنية بعفيف حيث كان في استقباله المقدم حمود المغيري مساعد مدير شرطة عفيف ومنسوبو الدوريات الأمنية وقدم لهم واجب العزاء في فقد زملائهم رحمهما الله.