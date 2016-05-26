مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء نفجار 5 سيارات مفخخة غرب سرت الليبية

تمكنت عملية "البنيان المرصوص" المصراتية التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ، مساء اليوم الأربعاء، من التعامل مع خمس سيارات مفخخة وتفجيرها وقتل عدد من عناصر تنظيم داعش أثناء تقدمها بطريق وادى مراح وبوابة الخميس غرب سرت.

وقال عضو المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" أبوبكر الصديق المصراتى ،فى تصريح صحفى الليلة، إن العملية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين من قوات "البنيان المرصوص" بجروح متفاوتة وتم إسعافهم إلى مستشفى مصراتة، مؤكدًا أسر عدد من مقاتلى تنظيم داعش.

وأضاف المصراتي، أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو انطلقت من الكلية الجوية بمصراتة وشنت غارات استهدفت مواقع وتمركزات لتنظيم داعش عشية اليوم، كان آخرها استهداف تمركزين للتنظيم قرب منطقة البغلة.

وأشار إلى أن الغارات الجوية أدت إلى حرق وتفحم جثث عدد من مقاتلى تنظيم داعش وتدمير آلياتهم خلال الغارة الأخيرة مساء أمس الأربعاء، والتى استهدفت تمركزًا لعناصر التنظيم قرب بوابة الثلاثين غرب سرت.

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