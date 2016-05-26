الضمان الصحي يطلق قافلة التأمين لتوعية المستفيدين

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قافلة توعوية تستهدف المستفيدين من التأمين الصحي، وذلك في إطار الاهتمام بتثقيف حاملي التأمين من العاملين في القطاع الخاص وإيضاح الواجبات والحقوق والرد على الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر وتعزيز التواصل العملي.

وجاءت البداية من خلال منصة عرض متكاملة بمستشفى دلة بالرياض تم تجهيزها بالمطبوعات التعريفية، إضافة لعدد من كوادر ومنسوبي الأمانة ذوي الاختصاص لاستقبال الزوار والرّد على استفساراتهم والتفاعل مع آرائهم ومقترحاتهم وتزويدهم بالنشرات والمعلومات.

وتأتي قافلة التوعية للأمانة العامة متزامنة مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين الصحي الذي أبرز أهمية التوعية وتعزيز ثقافة حقوق المؤمن عليهم من خلال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية المعتمدة ضمن منظومة التأمين الصحي جزءًا من حملة إعلامية توعوية اعتمدها المجلس لهذا الغرض تحتوي على مجموعة من الأدوات الإعلامية مثل حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي والرقم الموحد والبوابة الالكترونية بغرض الوصول إلى أكبر قدر من المؤمن لهم وتزويدهم بكافة الحقوق والواجبات في التأمين الصحي.

وحول القافلة أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، في تصريح له اليوم أن المجلس ممثلا في الأمانة العامة حريص على توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من التأمين الصحي وحصول المؤمن له على كامل حقوقه، مشيرا إلى أنها تسهم في إيضاح الأنظمة ومسؤولية كل طرف وواجباته ليكون المستفيد على دراية بجميع حقوقه وواجباته، إضافة إيضاح المخالفات والعقوبات المترتبة على مخالفتها، ورسائل التواصل.