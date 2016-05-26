فصول بيئية وتعليمية ذكية لنزلاء سجون الشرقية

بحثت جامعة الدمام ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية تطوير تعليم طلاب التعليم عن بعد من نزلاء السجون بالجامعة، وذلك من اجل توفير البيئة المناسبة لدراستهم الجامعية خلال فترة محكوميتهم.

وجاء الاجتماع بحضور مدير جامعة الدمام د. عبدالله الربيش، ومدير عام السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي وممثل مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، وممثل جمعية تراحم الخيرية وعدد من عمداء الكليات والعمادات ذات العلاقة في الجامعة.

وأثنى مدير الجامعة على الجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في احتضان فكرة تعليم نزلاء السجون وأن هذه المناسبة تأتي انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية بناء على مذكرة التفاهم بين جامعة الدمام والمديرية العامة للسجون حول تعليم نزلاء السجون بنظام التعليم عن بعد.

من جانبه، ذكر عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد د. بندر العامر أن العمادة حريصة على نجاح مشروع تعليم هذه الفئة باعتبار كافة معايير الجودة التي من خلالها تكتمل العملية التعليمية لهم والتي نحرص أن نقدم لهم خدمات تعليمية مميزة من خلال البرنامج وإن يجتازوا هذه المرحلة بأفضل حصيلة علمية ممكنة ومعدلات متميزة، ثم قدّم وكيل العمادة لشؤون التعلم عن بعد د.عبدالله المريّح عرضاً عن المشروع وأهدافه المرجوة وإحصائيات الطلاب والإنجازات والمؤشرات، ومن ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه الطلاب النزلاء والاحتياجات الممكن تحقيقها.

وأكد اللواء مساعد بن صلاب الرويلي على دعم المديرية لهذا المشروع بكافة الوسائل المتاحة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الطلاب النزلاء من التعلّم، مؤكدًا على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام.

وذكر مدير إدارة التأهيل والإصلاح بسجون الشرقية العقيد محمد بن مشهور القحطاني أثر هذا البرنامج إيجابياً على الفئة المستهدفة وحرص الإدارة على تيسير الشؤون الإدارية في سبيل نجاح هذا المشروع.

وأضاف مدير شعبة تقنية المعلومات بسجون الشرقية الرائد أحمد بن عبدالله الشهري مدى حرص إدارته في تذليل المعوقات التقنية داخل السجون واستعدادهم في الدعم التقني للبنية التحتية لبيئة التعليم عن بعد.

كما طرح عميد الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدمام د. سعد العمري عدداً من الاقتراحات لفصول وبيئة تعليمية ذكية المعمول بها في عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والتي تجمع بين التوفير والفاعلية وذلك سعياً حل التحديات التقنية والتي تعتبر من أكبر التحديات التي قد تعيق نجاح هذا المشروع.

كما أكّد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. سامي الباحسين استعداد الكلية في توفير مشرف أكاديمي للطلاب النزلاء في تخصص إدارة الأعمال.