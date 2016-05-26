«الحياة الفطرية»: صيادو الثعالب سينالون عقابهم

صيد الثعالب مخالف لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تعليقاً على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية من صور بشعة تظهر صيد مجموعة من الثعالب، أنها تنسق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري عن مرتكبي هذه المخالفة لإيقاع الجزاء الرادع بحقهم.

وقالت "الحياة الفطرية" في بيان إن الثعالب من الحيوانات الممنوع صيدها وفقاً لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، مضيفة أن صيدها مخالف لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

وحذرت من إبادة الكثير من أنواع الأحياء الفطرية كالذئاب والنمور والضبان والطيور المهاجرة وكذلك الأنشطة السلبية في البيئة كالاحتطاب الجائر وقطع الأشجار والتلويث للبيئة.

وأشارت "الحياة الفطرية" إلى أنها تنسق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري عن مرتكبي تلك المخالفة وإحالتهم لجهات التحقيق للتأكد من ملابساتها نظاماً، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية لإيقاع الجزاء الرادع في حق من قام بها، داعية المواطنين إلى القيام بدورهم الوطني في التبليغ عن الممارسات السلبية حفاظاً على البيئة وعلى ثروات الوطن.