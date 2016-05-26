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مجلس جامعة الملك خالد يوافق على إنشاء جمعية علمية للمعلم

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وافق مجلس جامعة الملك خالد خلال دورته الثامنة للعام الجامعي الحالي 1436/1437هـ، على إنشاء الجمعية العلمية للمعلم، وذلك خلال الاجتماع الثامن للمجلس، والذي عقد برئاسة مدير جامعة الملك خالد بالنيابة أمين مجلس الجامعة د. مرعي بن حسين القحطاني، وحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي د. محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة كما حضر الاجتماع من خلال الشبكة عميدات كليات البنات عضوات المجلس. استعرض المجلس عدداً من المواضيع من بينها الموافقة على ترشيح عضو لمجلس كلية الشريعة وأصول الدين، وإنشاء الجمعية السعودية العلمية للمعلم، كذلك إقرار القواعد التنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا بجامعة الملك خالد، وترقية عدد من موظفي المراتب العليا، إضافة الى تفويض صاحب المعالي وزير التعليم صلاحيات المجلس خلال الاجازة الصيفية للعام الجامعي 1436/1437هـ.

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