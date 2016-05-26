صحافية تشن أعنف هجوم على أمل علم الدين.. ماذا قالت؟

إطلالة المحامية اللبنانية أمل علم الدين في الدورة الـ 69 لـ مهرجان كان السينمائي، لم تمر مرور الكرام، ليس فقط لأناقتها التي إعتاد عليها الجمهور، انما بسبب تعرضها لموقف محرج على السجادة الحمراء، حث كادت ان تتعثر وتقع على لولا تدخل زوجها النجم العالمي جورج كلوني George Clooney.

فستان أمل الأصفر الذي صممه دار Versace العالمي، أثار ضجة كبيرة في مهرجان كان الدولي، وشغل أهل الصحافة والإعلام حول العالم حتى بعد انتهاء المناسبة.

الصحافية الشهيرة جان مور Jan Moir هاجمت أمل علم الدين علناً، ونشرت مقالاً في صحيفة الـ "Daily Mail" البريطانية، قالت فيه إنها كسرت كل قواعد السجادة الحمراء في مهرجان كان وتعمدت أن تخطف أنظار المصورين إليها بدلاً من تركهم يهتمون ويركزون على نجوم هوليوود.

وتعجبت الصحافية جان عن سبب وجود أمل في صور جمعت زوجها النجم مع أبطال وصناع فيلمه "Money Monster" وهم النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts، وجاك أونيل Jack O'Neill ، وجودي فوستر Jodie Foster وغيرهم.

ومن جهة أخرى،قالت جان إن أمل تحولت من محامية تدافع عن حقوق الإنسان إلى شخصية تحب الشهرة والاهتمام بالصحافة وجذب الانتباه والأنظار إليها، مشيرة إلى أنها استخدمت طريق خلع الملابس للوصول سريعًا إلى قمة الشهرة، حيث إنها لا تظهر بنفس الزي مرتين وأصبحت تهتم بمظهرها وملابسها أكثر من الاهتمام بمهنتها.