هل يقضي النجم بيل كوسبي آخر سنوات حياته في السجن؟

طالبت القاضية الأمريكية إليزابيث ماكهيغ بمثول الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي Bill Cosby أمام المحكمة على خلفية اتهامات تتعلق باعتداء جنسي، وذلك بعد جلسة عقدت بناء على تقرير للشرطة يعود إلى نحو 10 سنوات، والذي قالت فيه سيدة إن كوسبي أعطاها ثلاث حبات زرقاء ليبقيها في حالة إعياء بحيث لم تتمكن من التصدي له.

وكشفت القاضية بأن الادعاء لديه أدلة كافية لإجبار كوسبي على المثول للمحاكمة، وحددت 20 يوليو / تموز موعداً لعقد جلسة يرد فيها النجم على الاتهامات الموجهة له، بينما لم يتم تحديد موعد للمحاكمة.

وقد يحكم على كوسبي البالغ من العمر 78 عاماً بالسجن لعشر سنوات إذا ما أدين، وفي حال حصل ذلك ربما يفارق الحياة داخل سجنه نظراً لظروفه الصحية.

يشار الى ان كونستاند قالت للشرطة عام 2005 إن الكوميدي الشهير تحرش بها بعدما أعطاها الحبات التي أصابتها بالدوار وضبابية النظر والغثيان وجعلت ساقيها كالهلام.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"