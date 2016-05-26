منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يرحب بتصريحات السيسى حول فلسطين وإسرائيل

تحت رئاسة مصر ، عقد مجلس الأمن اليوم جلسة مشاورات استمع خلالها المجلس لإحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف حول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

أكد المنسق الأممى أن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات وبناءً على حل الدولتين، حيث رحب ميلادينوف، والدول الأعضاء بمجلس الأمن، بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول عملية السلام، مؤكداً أهمية استجابة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دعوة الرئيس المصرى لهما للبناء على الخطوة التاريخية التى اتخذتها مصر وإسرائيل نحو السلام منذ 37 عاماً.

وصرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالى لمجلس الأمن، أنه يتعين على المجتمع الدولى تنسيق تحركاته ومبادراته فى إطار رؤية واضحة لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، دون الاكتفاء بالتركيز على الإجراءات المؤقتة التى استنفذت الغرض منها، مشيراً إلى أن محاولات إدارة المسألة الفلسطينية دون أفق واضح للحل، لهى السبب الرئيسى للإحباط الذى يسيطر على الأجيال الفلسطينية الجديدة التى فقدت ثقتها فى دعم المجتمع الدولى وقدرته على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية واستعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

كما دعا السفير عمرو أبو العطا جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، مؤكداً على محورية المبادرة العربية للسلام وضرورة دعمها باعتبارها أساساً يساهم فى توفير الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.