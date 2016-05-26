أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يرحب بتصريحات السيسى حول فلسطين وإسرائيل

Google+ Print
منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يرحب بتصريحات السيسى حول فلسطين وإسرائيل منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يرحب بتصريحات السيسى حول فلسطين وإسرائيل
تحت رئاسة ، عقد مجلس الأمن اليوم جلسة مشاورات استمع خلالها المجلس لإحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف حول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

أكد المنسق الأممى أن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات وبناءً على حل الدولتين، حيث رحب ميلادينوف، والدول الأعضاء بمجلس الأمن، بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح حول عملية السلام، مؤكداً أهمية استجابة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دعوة الرئيس المصرى لهما للبناء على الخطوة التاريخية التى اتخذتها مصر وإسرائيل نحو السلام منذ 37 عاماً.

وصرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالى لمجلس الأمن، أنه يتعين على المجتمع الدولى تنسيق تحركاته ومبادراته فى إطار رؤية واضحة لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، دون الاكتفاء بالتركيز على الإجراءات المؤقتة التى استنفذت الغرض منها، مشيراً إلى أن محاولات إدارة المسألة الفلسطينية دون أفق واضح للحل، لهى السبب الرئيسى للإحباط الذى يسيطر على الأجيال الفلسطينية الجديدة التى فقدت ثقتها فى دعم المجتمع الدولى وقدرته على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية واستعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

كما دعا السفير عمرو أبو العطا جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، مؤكداً على محورية المبادرة العربية للسلام وضرورة دعمها باعتبارها أساساً يساهم فى توفير الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب