أمانة جدة: تدريب 48 عاملاً في المنشآت الصحية والغذائية ولم تسجل أي حالة تسمم

كشف م. ناصر المتعب مساعد الأمين للبلديات الفرعية في أمانة جدة عن تدريب 48 ألف عامل وإصدار 128 ألف بطاقة صحية، خلال العام المنصرم 1436، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة تسمم خلال العام ذاته، وقال المتعب في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات الملتقى الغذائي الصحي التوعوي الثالث الذي افتتحه أمين محافظة جدة د. هاني أبو رأس يوم أمس في فندق الهلتون وتختتم فعاليات اليوم، إن 30 ألف منشأة غذائية وصحية تخضع لإشراف ومتابعة، إلكترونية من خلال برنامج راصد الإلكتروني للمخالفات، تعزيزاً للشفافية، والتوثيق بين الأمانة وعملائها، بخلاف الزيارات الميدانية للمراقبين الصحيين، ونوه بالنتائج المتحققة من برنامج وسام التميز الذي يهدف إلى تطبيق برنامج لتقييم معايير الجودة والسلامة لتشمل عدداً كبيراً من المطاعم في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال برنامج E-Cristal، وتحسين جودة الخدمات الغذائية التي تقدمها المطاعم في نطاق أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتدقيق المستقل عبر طرف ثالث لضمان المحافظة على المعايير وتحسينها باستمرار مما يعود بالفائدة على كلٍ من المواطنين والمطاعم في جدة، من جانبه كشف ل "الرياض" الآن زيرنق المدير العام لمشروع برنامج وسام التميز الذي تنفذه أمانة محافظة جدة الشركة المعنية بالتدقيق على المطاعم، عن تدني مستوى الجودة في مستوى النظافة، وسلامة المواد الأولية وطرق التخزين، في مطاعم تم تقييمها، موضحاً منح شهادة التميز لمطعم وحيد على مستوى محافظة جدة، وقال إنهم قاموا بجولة ميدانية على1300 مطعم فيما كان عدد المطاعم المشاركة في البرنامج الرابع تقريباً، وأشاد زيرنق بتحسن مستوى الخدمة في المطاعم المشتركة في برنامج وسام التميز، وعملهم على تحقيق الاشتراطات المطلوبة لنيل الوسام.