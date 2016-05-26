"مستقبل وطن" ينظم اليوم وقفة بميدان الجلاء لدعم "مصر للطيران"

أعلن محمد البنا، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن حصول الأمانة بالمحافظة على الموافقات اللازمة لتنظيم الوقفة التى دعا لها الحزب بالجيزة، حدادًا على أرواح ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، وللتأكيد على دعم شركة مصر للطيران.

وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الحزب سينظم وقفته، اليوم الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بميدان الجلاء، موضحاً أن شباب الحزب المشاركين فى الوقفة سيرتدون "التيشيرتات" السوداء، ويحملون الشموع والورود، حدادًا على أرواح الضحايا.

وأضاف أن الوقفة لها هدفان الأول هو دعم شركة مصر للطيران، والثانى توجيه رسالة للعالم كله أن المصريين على قلب رجل واحد.

- "مستقبل وطن" يهدد بإجراءات قانونية ضد مزاعم فبركة حوار "محمد بدران".. الأمين العام: لن نقبل المساس بأى عضو بالحزب.. ويؤكد: تجربتنا مازالت تزعج البعض.. ونوابنا قدموا 420 طلب إحاطة وأنهوا 300 للأهالى

>