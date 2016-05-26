محافظ وادي الدواسر يفتتح مهرجان الحبحب.. اليوم

أحمد المنيفي

يفتتح محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي مساء اليوم، مهرجان الحبحب في نسخته الرابعة الذي يشرف عليه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة. وذكر المشرف العام على المهرجان غازي المسعري أن المهرجان يتضمن إقامة معارض وندوات ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، وأمسيات شعرية، وعروضاً للأسر المنتجة، ومسرحاً ترفيهياً للأطفال، ومسابقات متنوعة، واستضافات لبعض الشخصيات والنجوم الإعلامية لمدة خمسة أيام.

موضحاً أن مهرجان الحبحب أصبح حدثاً سنوياً، يزيد من فرص الاستثمار، وتوعية المزارعين بالطرق الصحيحة لزراعة وتسويق الحبحب، والمستهلكين بفوائده، مؤكداً على أن النسخة الحالية من المهرجان ستشهد تطوراً ونقلة نوعية في الفعاليات المقدمة.