د.الـقحطاني أستاذاً

د. خالد القحطاني

وافق المجلس العلمي بجامعة الملك سعود في اجتماعه السابع عشر للعام الدراسي 1436 هـ/1437 هـ، على ترقية د. خالد بن حسين القحطاني، إلى رتبة أستاذ بقسم أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب. ويعد د. القحطاني من الكفاءات الوطنية المتميزة فهو زميل الكلية الملكية الكندية ويشغل حالياً منصب المدير الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بالرياض وهو أستاذ وأستشاري جراحة الأنف والأذن وجراحة مناظير الحنجرة الجيوب الأنفية وجراحة الغدد وجراحة الغدد اللعابية والنكافية والجراحة المتقدمة لأورام الرأس والرقبة وقاع الجمجمة وإعادة تأهيل الأوعية الدموية الدرقية وجار الدرقية، كما أنه رئيس برنامج زمالة جامعة الملك سعود لجراحات أورام الرأس والرقبة .