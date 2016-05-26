وزيرة تجارة هولندا: أولوية شركاتنا بتركيا لتوظيف اللاجئين السوريين

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية ليليان بلومين الهولندية، أن الشركات الهولندية التى تعمل فى تركيا قررت إعطاء الأولوية لتوظيف اللاجئين السوريين فى كافة الوظائف الجديدة .

وقالت الوزيرة، إنها سعدت جدا باختيار 240 سوريا فى العمل بالوظائف والشركات الهولندية، مؤكدة أن هولندا واحدة من أكبر المستثمرين فى تركيا، حيث لدى أنقرة العديد من الشركات الهولندية .

وكشفت عن أن فتح الوظائف أمام اللاجئين من المنتظر أن يساهم فى إيواء العديد من اللاجئين فى تركيا و منع استغلال هذه الفئة من قبل المهربين الذين يريدون تهريبهم إلى الخارج .

وكشف تقرير، عن أن أبرز الوظائف التى دعت لها الشركات الهولندية، هى وظائف فى صناعة المعادن والبناء والخدمات اللوجستية و التي تعد خطوة جيدة كفرص للعمل للاجئين السوريين.

يذكر أن الحكومة الهولندية استثمرت 260 مليون يورو فى إيواء طالبي اللجوء بتركيا .