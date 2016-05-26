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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم بمنطقة القوارشة ببنغازي

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم بمنطقة القوارشة ببنغازي مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم بمنطقة القوارشة ببنغازي
لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "سرية الشرطة والحماية مصرعه مساء أمس الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضى بمحور القوارشة بمدينة بنغازي.

وأكد المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى، مقتل جندى بالقوات الخاصة "سرية الشرطة والحماية يدعى ميلود الدرسى ، جراء إنفجار لغم أرضى أثنا تمشيط محور القوارشة ببنغازى من الألغام التى زرعها تنظيم "داعش".

وأضاف الزوي، أن جثمان الدرسى نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى للتصريح بدفنه،لافتا أن الاشتباكات مستمرة لليوم الثالث على التوالى بمنطقة القوارشة ضد تنظيم "داعش" الذى تكبد خسائر كبيرة فى العتاد.
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