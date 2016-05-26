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محكمة الجنايات تصدر اليوم حكمها على 13 متهما فى أحداث شارع السودان

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محكمة الجنايات تصدر اليوم حكمها على 13 متهما فى أحداث شارع السودان محكمة الجنايات تصدر اليوم حكمها على 13 متهما فى أحداث شارع السودان
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الخميس، حكمها فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شارع السودان".

وضم أمر الإحالة 21 متهماً من بينهم 13 محبوسا، اتهمتهم النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف لقلب نظام الحكم والإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر وتعطيل حركة المرور واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.


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