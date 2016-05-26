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أسامة نبيه يجيب - هل باب منتخب مصر مفتوح أمام حسام غالي؟

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أسامة نبيه يجيب - هل باب منتخب مصر مفتوح أمام حسام غالي؟ أسامة نبيه يجيب - هل باب منتخب مصر مفتوح أمام حسام غالي؟

يفتح الجهاز الفني لمنتخب الباب أمام حسام غالي قائد الأهلي للعودة للفريق بعد الأزمة العاصفة التي شهدتها مباراتي نيجيريا مارس الماضي.

الأزمة اشتعلت بين غالي والجهاز الفني لمنتخب مصر وخاصة أسامة نبيه المدرب العام، وأدت إلى استبعاد لاعب توتنام السابق من قائمة لمواجهة تنزانيا الشهر المقبل.

ورد نبيه على سؤال قناة LTC هل باب المنتخب مفتوح أمام حسام غالي بقوله: "لن نغلق الباب أمام أي لاعب".

وأضاف يوم الأربعاء "باب المنتخب مفتوح دائما لأي لاعب لديه الرغبة للدفاع عن قميص مصر".

وأشاد نبيه بقدرات غالي الفنية والبدنية وأرجع عدم استدعائه لمواجهة تنزانيا لأسباب فنية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في مباراته الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الرابع من يونيو المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل أو الهزيمة بهدفين دون مقابل لضمان التأهل للمسابقة القارية التي غاب عن اخر ثلاث نسخ لها.

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