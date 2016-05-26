كيف كانت نتائج الزمالك في مبارياته بعد قرارات الانسحاب

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري حتى رحيل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من منصبه وذلك قبل عدة ساعات على ملاقاة إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي يوم الخميس في إطار الجولة 30 من الدوري المصري ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في الترتيب بفارق ثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.

بينما يأتي إنبي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

وجاء قرار انسحاب الزمالك من الدوري بسبب ما أسماه مجاملة الأهلي على يد الحكام وذلك بعد طرد لاعبين من المقاولون العرب في الشوط الأول من مواجهته أمام الفريق الأحمر والتي فاز بها بثلاثية دون رد. (طالع التفاصيل)

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الزمالك الانسحاب من الدوري خلال الموسم الجاري و فكيف كانت نتائج الفريق الأبيض في تلك المباريات؟

طلائع الجيش

واجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري على ملعب الدفاع الجوي وهُزم بثلاثة أهداف لهدفين، وكانت هذه هي أول هزيمة له في الموسم الجاري.

خرج مرتضى منصور عقب المباراة مؤكدا عدم استكمال الزمالك للدوري بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها فريقه خلال المباراة وهاجم الحكم محمود البنا.

وأضاف في بيان رسمي آنذاك"اعترض الزمالك على تعيين محمود البنا لكن تم الإصرار عليه ويبدو أن هناك هدف من أجل عرقلة مسيرة النادي بعد خسارة المنافس في المباراة الأخيرة".

ولكن تراجع الزمالك في النهاية عن قراره وبعد ثلاثة أيام فقط واجه الفريق منافسه غزل المحلة في الجولة العاشرة من الدوري وتغلب عليه بخماسية دون رد.

الأهلي

قبل لقاء القمة في الدور الأول قرر مرتضى منصور انسحاب الزمالك من الدوري مجددا حال إقامة لقاء القمة أمام الأهلي في ملعب برج العرب.

ظلت تلك الأزمة مشتعلة لعدة أيام لرفض رئيس الزمالك خوض الدربي في برج العرب ورغبته في إقامته في أي ملعب بالقاهرة.

في النهاية تراجع رئيس الزمالك عن قراره مرة أخرى ولكن هُزم فريقه في الدربي بهدفين دون رد.

وبعد المباراة أكد مرتضى أنه أبلغ اللاعبين خلال معسكر التحضير للمباراة بأن قرار الانسحاب كان مجرد تهديد ليس أكثر من ذلك، وأن عليهم الاستعداد لخوضها.

هذا عن الموسم الجاري خلال العام الماضي انسحب الزمالك في خمس مناسبات مختلفة. (تعرف عليها)

نستعيد منها واقعتين الأولى في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الثاني من الدوري وذلك بعدما هدد الفريق الأبيض بعدم استكمال المباراة بسبب وجود الجماهير رغم إنها مقامة بدون حضوره.

في النهاية تراجع الزمالك عن الانسحاب ولكنه هُزم في الدربي بهدفين دون رد.

أما الواقعة الثانية فكانت قبل مواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعدما هدد مرتضى بالانسحاب حال عدم حضور الجماهير للمباراة.

حضر الجمهور في النهاية وتراجع مرتضى عن قراره وفاز الزمالك بثلاثية مقابل لا شيء، ولكن ذلك لم يسعفه للتأهل للنهائي إذ كان يحتاج لهدف آخر.

فكيف ستكون نتيجة مباراة الزمالك أمام إنبي؟