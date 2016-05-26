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مدرب الأهلي يستبعد انتقال متعب للزمالك

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مدرب الأهلي يستبعد انتقال متعب للزمالك مدرب الأهلي يستبعد انتقال متعب للزمالك

شكك محمد عبد العظيم مدرب الأهلي في إمكانية انتقال عماد متعب مهاجم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال "عظيمة" يوم الأربعاء: "متعب جزء من تاريخ النادي الأهلي والمنتخب، فهو من أساطير كرة القدم في ".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "لا أعلم حقيقة وجود مفاوضات بينه وبين أي ناد، ولكن من الصعب للغاية أن ينتقل للزمالك".

وأشار إلى أن الفوز على المقاولون العرب 3-0، يقرب الأهلي من التتويج بلقب الدوري، مضيفًا أنه كان هناك قلق إيجابي من الجهاز الفني خوفًا من الثقة الزائدة للاعبين عقب الفوز على روما الإيطالي 4-3.

وأتم عظيمة: "أحمد فتحي وحسام عاشور من النجوم الكبار، وسيكونان مكسب كبير لمنتخب مصر".

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