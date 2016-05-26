مدرب الأهلي يستبعد انتقال متعب للزمالك

شكك محمد عبد العظيم مدرب الأهلي في إمكانية انتقال عماد متعب مهاجم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال "عظيمة" يوم الأربعاء: "متعب جزء من تاريخ النادي الأهلي والمنتخب، فهو من أساطير كرة القدم في مصر".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "لا أعلم حقيقة وجود مفاوضات بينه وبين أي ناد، ولكن من الصعب للغاية أن ينتقل للزمالك".

وأشار إلى أن الفوز على المقاولون العرب 3-0، يقرب الأهلي من التتويج بلقب الدوري، مضيفًا أنه كان هناك قلق إيجابي من الجهاز الفني خوفًا من الثقة الزائدة للاعبين عقب الفوز على روما الإيطالي 4-3.

وأتم عظيمة: "أحمد فتحي وحسام عاشور من النجوم الكبار، وسيكونان مكسب كبير لمنتخب مصر".