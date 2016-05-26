أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر: هذا هو سبب عدم انضمام حسام باولو

Google+ Print
منتخب مصر: هذا هو سبب عدم انضمام حسام باولو منتخب مصر: هذا هو سبب عدم انضمام حسام باولو

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب أسباب عدم ضم حسام سلامة "باولو" مهاجم سموحة لمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الخميس استعدادا لمواجهة تنزانيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في مباراته الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الرابع من يونيو المقبل.

باولو عن غيابه عن المنتخب لـ في الجول: أمر طبيعي.. فأنا لست لاعبا في الاهلي أو الزمالك

وقال نبيه في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "كان سيخوض مباراة ودية ضد الكونجو ولذلك قرر الجهاز الفني استدعاء حسام باولو لتجربته في هذا اللقاء الودي".

وأضاف "ولكن بعد إلغاء مباراة الكونجو فضلنا عدم ضمه في مباراة رسمية مهمة مثل لقاء تنزانيا حتى لا نضع عليه ضغوطا في أول مرة ينضم فيها للفراعنة".

ويحتل باولو صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم، فضلا عن تتويجه بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي.

وأوضح نبيه "مباراة الكونجو كانت فرصة لعدة لاعبين غير باولو، مثل نور السيد ومصطفى فتحي ومحمد مجدي، ولكن عندما ألغيت المباراة فضلنا الاهتمام بمجموعة اللاعبين التي عاصرت الجهاز الفني في كل التجمعات الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها