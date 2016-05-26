منتخب مصر: هذا هو سبب عدم انضمام حسام باولو

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أسباب عدم ضم حسام سلامة "باولو" مهاجم سموحة لمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم الخميس استعدادا لمواجهة تنزانيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في مباراته الأخيرة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الرابع من يونيو المقبل.

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وقال نبيه في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "كان المنتخب سيخوض مباراة ودية ضد الكونجو ولذلك قرر الجهاز الفني استدعاء حسام باولو لتجربته في هذا اللقاء الودي".

وأضاف "ولكن بعد إلغاء مباراة الكونجو فضلنا عدم ضمه في مباراة رسمية مهمة مثل لقاء تنزانيا حتى لا نضع عليه ضغوطا في أول مرة ينضم فيها للفراعنة".

ويحتل باولو صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم، فضلا عن تتويجه بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي.

وأوضح نبيه "مباراة الكونجو كانت فرصة لعدة لاعبين غير باولو، مثل نور السيد ومصطفى فتحي ومحمد مجدي، ولكن عندما ألغيت المباراة فضلنا الاهتمام بمجموعة اللاعبين التي عاصرت الجهاز الفني في كل التجمعات الأخيرة".