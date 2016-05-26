جلسة حوارية للسفارة البريطانية عن التأشيرات في «تويتر»

تعقد السفارة البريطانية بالرياض جلسة حوارية مباشرة على "تويتر" لتلقي جميع الاسئلة المتعلقة بالتأشيرات البريطانية والإجابة عنها.

وتستمر الجلسة لمدة ساعة يوم الاثنين من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر على الهاشتاغ #UKVisaKSA عبر حساب السفارة @ukinsaudiarabia، ويمكن للمهتمين طرح الاسئلة مقدماً أو خلال هذه الساعة، ولا تشمل الإجابة على استفسارات عن الحالات الفردية.

وأظهرت الإحصائيات الأخيرة ارتفاع كبير في عدد طلبات التأشيرات البريطانية من قبل المواطنين، إذ وصل العدد إلى 121,500 طلب في العام الماضي، تمت الموافقة على 99% من مختلف أنواع التأشيرات وإصدارها خلال خمسة أيام عمل.

وقال السفير البريطاني سايمون كوليس: بمناسبة احتفالنا بمرور 100 عام على العلاقة بين المملكة وبريطانيا لهذا العام فإنه يسعدني رؤية ارتفاع عدد الزائرين من المملكة إلى بريطانيا واختيارها كوجهة للسياحة والدراسة والأعمال التجارية، مضيفاً أن هذا التزايد يعكس مدى متانة العلاقة بين البلدين.

وأضاف أن الإحصائيات أظهرت أن المتقدمين السعوديين يستلمون تأشيراتهم بأسرع وقت ممكن، وأن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الجلسة الحوارية هو تقديم المساعدة للذين يعتزمون السفر إلى بريطانيا بغرض السياحة أو الدراسة أو للاستثمار.