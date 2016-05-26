أكاديميتان في تقنية المدينة تحققان المركز الأول على مستوى المملكة

حصدت الكلية التقنية بالمدينة المنورة المركز الأول على مستوى الكليات التقنية بالمملكة في تفعيل أكاديمية مايكروسوفت، وكذلك على المركز الأول على مستوى المملكة في تفعيل أكاديمية سيسكو للعام التدريبي الحالي، وبهذه المناسبة نظمت وكالة الكلية حفلا تكريميا تحت شعار "أحسنتم" كرمت فيه المشرفين على الأكاديميات التدريبية بالكلية، كما اشتمل الحفل على تكريم المدربين المتميزين والمدربين المثاليين خلال العام التدريبي 1436/1437هـ، إلى ذلك أشار المهندس محمد بن حامد الرحيلي وكيل الكلية للتدريب أن الكلية تحتضن ثلاث أكاديميات متصلة بشكل مباشر مع مراكزها الأم في "أميركا" وأوروبا بحيث تقدم لمتدربي الكلية نفس المناهج العالمية وتسعى لتزويدهم بالمهارات المستحدثة وفي التقنيات المتجددة، لافتا إلى أن قرابة 30 مدربا من الكلية حصلوا على شهادات احترافية في مجال الحاسب الآلي من منظمات وأكاديميات عالمية مختلفة خلال الفصول التدريبية السابقة.