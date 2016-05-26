جامعة الباحة تفتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً في 15 رمضان

أعلن عميد القبول بجامعة الباحة د. علي بن عثمان الزندي بأن تقديم طلب الالتحاق والتسجيل من قبل الطلاب والطالبات «انتظام» لدرجة البكالوريوس عبر موقع الجامعة على الشبكة www.bu.edu.sa سيكون خلال الفترة من يوم الاثنين 15 / 09 /1437هـ، وحتى مساء يوم الجمعة 19 / 9 /1437هـ حسب تقويم ام القرى.

مشيراً الى أن المرحلة الثانية هي عبارة عن تحليل البيانات المدخلة في النظام وإجراء عمليات الفرز واستخراج التقارير اللازمة لإجراء عمليات الاستدعاء لملفات المتقدمين، وتنفيذ ذلك خلال الأيام من السبت إلى الخميس 20 إلى 25 / 9 /1437هـ الموافق 25 إلى 29 / 6 / 2016م.

مضيفاً أن تنفيذ عمليات الاستدعاء لملفات المتقدمين سيكون من خلال نشر أسماء المرشحين للقبول على موقع الجامعة (لإرسال المستندات المطلوبة عبر خدمة البريد الممتاز «خدمة جامعي المجانية» إلى عمادة القبول والتسجيل).

موضحاً أنه سيتم تنفيذ ذلك على اربعة مراحل مدة كل مرحلة خمسة أيام يومين لإرسال الملفات من قبل الطلاب للبريد الممتاز عبر خدمة جامعي وثلاثة إيام لاستقبال الملفات وتدقيقها وإدخال المعلومات بالنظام وتأكيد القبول وتبدأ خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 7/ 10 / 1437هـ الموافق 12 / 7 / 2016م.

مفيدا بأن العام الجامعي المقبل سيشهد قبول بكلية طب الأسنان للبنين وزيادة مرحلة القبول لمرحلة البكالوريوس إلى 6730 طالب وطالبة للعام الجامعي 1437/1438هـ.

مؤكداً أن طريقة القبول في الجامعة تحقق معايير الجودة من خلال نظام القبول الالكتروني «بانر» وخدمة مجاني الجامعية للبريد الممتاز، كما تحقق في المقام الأول مبدأ العدل والمساواة.

وبين د. الزندي بأنه على الطلاب والطالبات تحري الدقة عند تعبئة البيانات وترتيب الرغبات بعناية منهم شخصياً، علما ان القبول والفرز والاستدعاء إلكتروني حسب نسب القبول المحددة في خطة القبول ومتابعة موقع الجامعة بعد انتهاء فترة التسجيل، منوهاً على أهمية متابعة الطالب لمراحل الاستدعاء والترشيح وما يترتب على ذلك من تثبيت قبول الطالب أو استبعاده عند عدم تسليم ملفه في الموعد المحدد عبر خدمة البريد «جامعي» والتي تقدمها الجامعة مجانا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، موضحاً أن تسجيل الطالب في اكثر من جامعة يضيع عليه فرصة القبول وسيتم استبعاد أي طالب له قبول في جامعة اخرى والتي تظهر بيانات قبوله من خلال خدمة «مقبول» التي تقدمها الوزارة للجامعات أولا بأول خلال فترات القبول في الجامعات السعودية.