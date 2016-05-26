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«جمعية الأطفال المعوقين» و«تعليم الرياض» يختتمان دورة لغة بلس

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كرمت جمعية الأطفال المعوقين بالرياض معلمات التربية الخاصة المتدربات على طرق التواصل بلغة بلس مع ذوي الإعاقة من فئة الشلل الدماغي غير الناطقين والتوحد في برامج دمج التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استفاد منه ٢٠ معلمة.جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي نفذتها الجمعية، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة للبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وحضر حفل التكريم رئيس قسم التوحد بتعليم الرياض يسرية الجزار ومسؤولة قسم التدخل المبكر بالجمعية ناهد السيد.وأوضحت مديرة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن هذه الدورة قد ساعدت المعلمات على تعريف لغة بلس تاريخها وأقسامها، وطرق التواصل بلغه بلس مع طالبات الشلل الرباعي والتوحد، والتعريف بفئة الأطفال المستهدفين لأخذ لغة بلس والمواصفات الشخصية والأدائية لمعلمة بلس وطرق حل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه المعلمة في طرق تقييم أطفال بلس ورموز لغة بلس وطرق رسمها والرموز الأساسية والرموز المركبة.وياتي هذا سعيا لتحقيق الشراكة المجتمعية في تنفيذ الخطط التنموية والتربوية التطويرية لأداء معلمات التربية الخاصة في الميدان التربوي؛ حيث تولت تدريب المعلمات أخصائية التربية الخاصة ومدربة محلية ودولية في تطوير الذات هنادي المعلم.وأشارت الأحمد إلى أن هذا المرحلة الأولى للبرنامج، وسيتم تنفيذه مرة أخرى مع بداية العام الدارسي القادم في فترة عودة المعلمين كمرحلة ثانية مع الإدارة؛ حيث قد سبق وأن نفذت الدورة لمنسوباتها.

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