برامج تدريبية لصقل مواهب 40 معوقة بالرياض

نثرت 40 متدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة إبداعاتهن الحرفية في المعرض السنوي، الذي يقيمه مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس ممثلاً بالقسم المهني، في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض. وقد افتتح المعرض الاثنين، ويستمر حتى يوم الجمعة.ويضم المعرض العديد من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية كالمنسوجات والملابس والمفارش المزينة بالتطريز الآلي واليدوي والمصاحف والأواني الخزفية وتحف السيراميك والإكسسوارات الجلدية وأعمال المينا والتي أنتجتها وأبدعت فيها أنامل 40 متدربة خلال هذا العام ممن انطبقت عليهن شروط القبول بالقسم المهني بهدف تمكينهن من الحصول على برامج تدريبية مجانية تتناسب مع رغباتهن وإعاقتهن وقدراتهن.

ويهدف المعرض إلى رفع كفاءاتهن من خلال تدريبهن وتأهيلهن وتعزيز ثقتهن بنفسهن ليصبحن جزءاً فعالاً منتجاً في المجتمع.

دورات تدريبية لتطوير مهارات المهن الحرفية