انطلاق المسابقة الوطنية لـ«فن الكاريكاتير في مواجهة التطرف»

أطلقت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية مسابقة بعنوان "رسوم الكاريكاتير في مواجهة التطرف" إيماناً منها بأهمية التوعية للفرد والمجتمع وضرورة الإسهام في تنمية فكر الشباب وبيان خطورة الفكر المتطرف، ويأتي ذلك في إطار المسار النشاطي المعرفي للوزارة والذي يسهم في تحقيق التواصل والتفاعل والتقارب مع المجتمع ضمن منظومة تشجيع المواهب واكتشاف المنتج الإبداعي وتطويعه لخدمة المجال التوعوي الأمني.

من جهته، بين الفنان عبدالله صايل رئيس الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة؛ أن هذه المسابقة الوطنية الأولى من نوعها كمسابقة موجهة للتوعية بمخاطر الفكر المتطرف، وتوضيح سلبياته المؤثرة على الصعيدين الإنساني والوطني. مؤكداً أن من أهداف هذه المسابقة النوعية نقل هذا الوعي إلى قاعدة عريضة من الجماهير المحبة لفن الكاريكاتير من مختلف الفئات العمرية في مختلف أنحاء الوطن. مضيفاً أن الجمعية أسعدها كثيراً حرص الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، مثمناً في هذا الصدد الحرص الملموس من اللواء د. محمد بن عبدالله المرعول المدير العام للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ودعمه الكبير لمختلف مراحل الإعداد، إلى جانب الجهد المميز من فريق العمل في علاقات الداخلية، مقدماً شكره الجزيل، نيابة عن زملائه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، للسعي المثمر من الجميع على إنجاح هذه الشراكة الفاعلة في جانبيها التشجيعي والتوعوي.

وبين صايل في حديثه حول المسابقة أن الالتزام بالشروط العامة للمسابقة ضروري لضمان الترشيح في مرحلة الفرز، حيث انطلقت المسابقة فعلياً، ويستمر استقبال أعمال المشاركين حتى موعد أقصاه ٣٠ شوال ١٤٣٧هـ. ومن هذه الشروط التي تلتزم بها لجنتا الفرز والتحكيم: توضيح الاسم الثلاثي للمتسابق، توضيح عناوين وأرقام الاتصال، أن تعبر الأعمال عن أهمية محاربة التطرف وأن تصور الآثار السلبية الناتجة عنه، والالتزام بدرجة الوضوح الكفيلة بطباعة العمل بشكل جيد "٣٠٠ إلى ٥٠٠ dpi"، المشاركة بـ ٤ أعمال كحد أقصى، عدم النقل والاقتباس من أعمال أخرى، والالتزام بإرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمسابقة: ksacaricature@gmail.com

كما أكد صايل في حديثه أن الدعم الكبير والمكفول من قبل علاقات الداخلية لهذه المسابقة، والذي يصل إلى جائزة مالية تبلغ ١٥ ألف ريال للمركز الأول، و١٠ آلاف ريال للمركز الثاني، و٥ آلاف ريال للمركز الثالث يأتي مترجماً لحرص علاقات وزارة الداخلية على تشجيع أبناء وبنات الوطن من فناني الكاريكاتير في فئتي الهواة والمحترفين، وتؤكد حرص القائمين على المسابقة على الوصول برسالتها الوطنية الإيجابية إلى مختلف فئات المجتمع في وطننا الغالي، وذلك من خلال معرض متنقل بين الرياض، جدة والدمام لعرض الرسوم الكاريكاتورية للمشاركين.