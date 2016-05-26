ميلاد جديد لوكالة الأنباء السعودية..

كانت وكالة الأنباء السعودية «واس» قد استطاعت على مدى أكثر من (45) عامًا أن تضع لنفسها بصمة في خارطة الإعلام من بين أكثر من (200) وكالة أنباء في العالم، لتتربع حتى هذا اليوم على قائمة أهم المصادر الإعلامية الرسمية للمملكة، بوصفها وكالة أنباء وطنية تعتمد عليها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أخبار المملكة في مختلف المجالات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الذي يُزوّد بالأخبار المتنوعة على مدار الساعة يوميًا دون انقطاع، بجانب نشاط إخباري احترافي آخر على حسابات «واس» في شبكات التواصل الاجتماعي، ورسائل الجوّال النصيّة.

ونجحت في تقديم عمل إعلامي بمهنية عالية ومصداقية وموضوعية ترتقي بالعمل الإعلامي إلى آفاق عالمية أرحب وفق السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، والسياسة العامة للدولة بكل قيمها ومبادئها، لتحقق رسالتها التي تعمل عليها: المحافظة على الثوابت الوطنية، وترسيخ هوية المملكة العربية السعودية: العربية، والإسلامية، والدولية، فضلا عن تهيئة الرأي العام المحلي والخارجي تجاه ما يصدر عن الدولة أو ما سيصدر عنها من قرارات أو أوامر ملكية وغيرها، ورصد الأصداء المحلية والخارجية إزاء مختلف القرارات والنشاطات والفعاليات المهمة التي تتطلب ذلك الحضور.

استهلت نشاطها ببث عشرة أخبار.. ونجحت في التأقلم مع التطور التقني

وتهدف «واس» إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، ولذلك عملت على تقديم الخدمات الإخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها وإعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها، وتبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء، وإعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية المصورة، إلى جانب نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين، ونشرها وتوزيعها داخل المملكة، وتوثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط بمجمعات الأنباء الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

وقد احتلت وكالة الأنباء السعودية مكانها بين وكالات الأنباء العالمية، حتى أصبحت عضواً مؤسساً في كل من: اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، وكالة الأنباء الإسلامية (إينا)، وكالة أنباء دول عدم الانحياز، كما أنها عضو في كل من: المجلس الدولي لوكالات الأنباء (NACO)، منظمة وكالات الأنباء في آسيا، والمحيط الهادئ (أوانا)، رئيس المؤتمر الرابع لاتحاد وكالات الأنباء في العالم (لمدة أربع سنوات).

وزير الثقافة والإعلام مكرماً عبدالله الحسين أثناء تدشين بوابة «واس» الإلكترونية وهويتها الجديدتين

موقع «واس» يبث بأكثر من لغة لإيصال حقيقة المملكة دون تشويه

من البدايات سعت «واس» لمواكبة التطور التقني