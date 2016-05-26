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ولي العهد ووزير داخلية قيرغيزستان يوقعان اتفاقاً لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

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وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - ومعالي وزير الداخلية بجمهورية قيرغيزستان الجنرال ميليس تور غانبايف اتفاقية تعاون شاملة بين حكومة المملكة العربية وجمهورية قيرغيزستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الفساد والجرائم المعلوماتية.

جاء ذلك عقب استقبال سمو ولي العهد لمعالي وزير الداخلية بالجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له في جدة مساء أمس، حيث جرى خلاله بحث أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة والجمهورية القيرغيزية والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات خاصة الأمنية منها.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة عبداللطيف جمعه بيف، والوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية القيرغيزي.

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الأمير محمد بن نايف لدى توقيع الاتفاق

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ولي العهد والجنرال ميليس تور غانبايف بعد التوقيع

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