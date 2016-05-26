أمين عام مجلس النواب الأردني يطلع على تجربة «الوطني» في الدعم الفني

استقبل الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بدبي أمس حمد عبد الرحمن الغرير أمين عام مجلس النواب الأردني، واطلعه على تجربة الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

وحضر الاستقبال عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان وعدد من مديري الإدارات.

وأكد الدكتور محمد المزروعي خلال اللقاء أهمية التعاون القائم والتنسيق المشترك بين أمانتي المجلسين الشقيقين، وعلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية التي تسهم في نقل المعرفة وتطوير الأداء والممارسات في الجهاز الفني والإداري للأمانات العامة، منوهاً بأهمية دور الأمانات في دعم العمل البرلماني كونها الأجهزة المستمرة في العمل حتى مع تغير الفصول التشريعية، مضيفاً أن مسيرة المجلس حظيت برعاية واهتمام وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله"، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015.